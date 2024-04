Asyl unter dem Deckmantel Jugend

Traiskirchner Bürgermeister gegen "Missbrauch der Jugendlichkeit". | SPÖ-Landeschef will strengere Regeln für straffällige Asylwerber. | Traiskirchen. Die niederösterreichische SPÖ macht in Sachen Asyl und Integration Druck auf die Regierung. Landeschef Sepp Leitner hat am Mittwoch gemeinsam mit Fritz Knotzer, Bürgermeister von Traiskirchen, wo sich Österreichs größte Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge befindet, einen Zehn-Punkte-Forderungskatalog an den Kanzler vorgelegt. Demnach wollen sie vor allem eines: mehr Geld. Im niederösterreichischen Budgetansatz sei derzeit nicht einmal eine Million Euro für Integrationsmaßnahmen veranschlagt, das Budget müsse aber um ein "Vielfaches" höher sein, so Leitner. Wie viel genau, wollte er nicht sagen. Er erhofft sich nun vom Bund eine Lösung.