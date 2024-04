Atom-Pirat Khan ist frei

Forscher soll Iran, Libyen und Nordkorea beliefert haben. | Zuhause ein Held. | Lahore. In Pakistan ist er ein Held, anderswo ein Verbrecher: Abdul Qadeer Khan, der Vater der pakistanischen Atombombe, hat vermutlich jahrelang einen Schmugglerring für Nuklearwaffen betrieben und Staaten wie den Iran, Libyen und Nordkorea mit Technologie und Know-how beliefert. Am Freitag hob das Oberste Gericht in Islamabad den seit 2004 bestehenden Hausarrest für den in Ungnade gefallenen Physiker auf. Khan hatte schon seit längerem gehofft, unter der seit fast einem Jahr amtierenden zivilen Regierung frei zu kommen. Der Wissenschafter hat in seiner Heimat viele glühende Verehrer, weil er es war, mit dessen Hilfe die islamische Nation mit ihren Erzfeind Indien gleichzog. Seit 1998 haben beide Staaten Atombomben.