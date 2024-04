Atombombe aus Deutschland

Wussten Sie, dass der sowjetische Geheimdienst kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ein 400 Jahre altes Bergwerk im Ostdeutschen Erzgebirge reaktivieren ließ, aus dem das Uran für die erste russische Atombombe 1949 stammte? Der Uran-Abbau im Sperrgebiet lief bis 1990. "Der KGB in Deutschland" stand im Fokus der zweiteiligen Dokumentation des Berliner Senders RBB. Hier erfuhr man auch, dass die Russen deutsche Konzentrationslager wie in Sachsenhausen nach Kriegsende 1945 noch jahrelang nutzten, um angebliche Regimegegner einzusperren und zu foltern. Zig-Tausende starben dabei. In Ostberlin wurde ein ganzer Stadtteil, Karlshorst, zum Sperrbezirk. 600 Offiziere arbeiteten in dieser weltweit größten KGB-Zentrale außerhalb Moskaus. Und sie leisteten ganze Arbeit, nicht nur beim Aufbau des DDR-Spitzeldienstes. So stiftete man 1967 drei Deutsche an, eine nagelneue amerikanische "Sidewinder"-Rakete von einem US-Luftwaffenstützpunkt zu stehlen und in Einzelteilen nach Moskau zu schicken.