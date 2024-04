AT&S: Expandieren und übernehmen

Der heimische Leiterplattenproduzent AT&S (Austria Technologie & Systemtechnik AG) will in Zukunft die Hälfte des Umsatzes in Asien erwirtschaften. Ab Herbst 2006 soll ein zweites Werk in China produzieren. Die vier Standorte in Österreich sollen "gehalten" werden, erklärte Willi Dörflinger, AT&S-Vorstandsvorsitzender, am Freitag in einer Pressekonferenz.