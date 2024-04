AT&S: Globale Lieferverträge

Zum weltweiten Lieferanten für Nokia und Siemens wird der börsenotierte steirische Leiterplattenhersteller AT&S, gab der Vorstand gestern in einer Pressekonferenz bekannt. So würde man nun 40% des weltweiten Bedarfs an Leiterplatten für Siemens liefern, so Vorstandschef Willi Dörflinger. Außerdem befinde man sich mit Sony in der Qualifikationsphase.



Das abgelaufene Geschäftsjahr 2001/02 hat AT&S nach den Worten Dörflingers "herausragend" abgeschlossen. In einem rückläufigen Markt sank der Umsatz um "nur" 15% auf 274,5 Mill. Euro, so der Vorstandschef. Das Betriebsergebnis (EBIT) brach auf 7,5 (53,9) Mill. Euro ein.