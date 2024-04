Attacke auf Gefängnis: Nur Wahltaktik?

Munition im israelischen Wahlkampf. | Palästinenser, EU-Parlamentarier und ein Gutteil der europäischen Presse waren sich einig: In dem israelischen Angriff auf das Gefängnis in Jericho sehen sie nur Wahltaktik des Übergangspremiers Ehud Olmert. Die israelischen Zeitungen glauben indes, die Freilassung des Mannes, der für den Tod des Tourismusministers Revaham Zeevi mitverantwortlich gemacht wird, hätte keine israelische Regierung hinnehmen können. Schlagzeilen wie "Wir haben sie", "Die Rechnung ist beglichen" und "Lektion für Hamas" deuten aber doch in die Richtung, dass Olmerts Angriffsbefehl ihm bei der Wahl am 28. März zugute kommen könnte.