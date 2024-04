Attacken auf Survival International

Die Angriffe begannen am frühen Mittwochabend und steigerten sich zu einer konzertierten Distributed Denial of Service-Attacke. Dabei sandten Tausende Computer Datenpakete an die zentrale Website von Survival International, bis diese zusammenbrach.



Die Organisation hatte zuletzt ein Video online gestellt, das mutmaßliche indonesische Sicherheitskräfte zeigt, die zweier Männer aus Papua foltern. Auch andere Websites, die den mit einer Handykamera aufgenommenen Film zeigen, wurden attackiert.



Survivals Direktor, Stephen Corry, erklärte, dass eine Attacke dieses Umfangs nicht von Computerfreaks durchgeführt werden könne. Die Organisation werde sich aber auch durch organisierte Angriffe nicht einschüchtern lassen.



Die Website wurde mittlerweile wiederhergestellt.

Zum Thema



Survival International (deutschsprachig)

Survival International (englisch)

Asian Human Rights Commission: End Violence in West Papua