AUA-Chef Ötsch abgesetzt: Auch die Politik trägt Schuld am Finanzdebakel

Nur kurz, knapp drei Jahre, währte die Amtszeit von Alfred Ötsch als AUA-Chef. Seine Ära ist nun Geschichte. Ötsch hinterlässt ein Erbe, mit dem der künftige Eigentümer der rot-weiß-roten Airline, die Lufthansa, wohl noch schwer zu kämpfen haben wird. | Unter dem Strich fällt die Bilanz des 55-Jährigen geradezu ernüchternd aus. Angetreten war Ötsch, um die AUA nachhaltig zu sanieren und sie ohne strategischen Partner in eine bessere Zukunft zu pilotieren. Passiert ist jedoch genau das Gegenteil. Denn für 2008 wird die AUA Riesenverluste von bis zu 475 Millionen Euro ausweisen, und verkauft an einen Partner - noch dazu mit einer stolzen staatlichen Beigabe von einer halben Milliarde - ist sie auch. All das hat Ötsch zu verantworten, auch wenn ihm die Luftfahrt- und Finanzkrise im Vorjahr einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht hat. Manager werden letztlich nur an Erfolgen gemessen.