AUA fliegt wieder in Gewinnzone

Operative Verluste im Halbjahr sehr deutlich reduziert. | Langstrecke zum ersten Mal positiv. | Wien. Alfred Ötsch wiederholt es auf Nachfrage, als ob er es selbst nicht ganz glauben könnte: "Es ist tatsächlich so: Im zweiten Quartal 2007 hat die AUA-Langstrecke erstmals überhaupt in ihrer Geschichte unter dem Strich einen Gewinn eingeflogen". Mit der harten Sanierung der Langstrecke durch Streichung einiger Destinationen, die - wie vor allem die Australien-Route - hohe Verluste brachten, hat die rot-weiß-rote Fluglinie nach mehreren Jahren in den tiefroten Zahlen heuer die Wende geschafft und - erstmals seit drei Jahren - wieder ein positives Quartalsergebnis eingeflogen.