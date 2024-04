AUA-Verkauf: Ja, schon, und schnell, aber . . .

"Genug gestritten", heißt es auf den ersten Wahlkampfplakaten von SPÖ-Spitzenkandidat Verkehrsminister Werner Faymann - das gilt nach tagelangem Tauziehen nun auch für die Zukunft der heimischen Fluglinie AUA. Die "österreichische Lösung" sieht folgenden Kompromiss vor: Die Regierung will den Staatsanteil an der AUA zwar "bis zu 100 Prozent" verkaufen, die Kontrolle aber nicht völlig aus der Hand geben. Sie wünscht sich "österreichische Kernaktionäre" - und sollten sich diese nicht finden, will die Republik doch eine Sperrminorität behalten. | Knapp 43 Prozent der AUA hält die Österreichische Industrieholding (ÖIAG). Sie hat das Aktienpaket mit gut 600 Millionen Euro in ihren Büchern. An der Börse ist es aber nur mehr knapp 150 Millionen Euro wert - weil die AUA von 2001 bis dato gut 500 Millionen Euro Verluste verbuchen musste. Und nach einem kleinen Plus von knapp drei Millionen Euro im Vorjahr werden heuer wieder mindestens 90 Millionen "Miese" erwartet. Auch 2009 dürfte sich das Umfeld nicht verbessern: Wenn der Kerosinpreis so hoch bleibt, kommen noch einmal 100 Millionen Euro Kosten dazu, so AUA-Chef Alfred Ötsch.