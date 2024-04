AUAs neue Strategie

Quo vadis AUA? Die Austrian Airlines setzen im Zuge ihrer Unternehmensstrategie (Stichwort Arbeitsprogramm 2012) erste konkrete Schritte um und erhöhen ab Sommer 2012 Flugfrequenzen in die Kernmärkte in Europa. Zusätzlich wird die Kapazität in den Nahen Osten im Abtausch mit der Destination Mumbai aufgestockt. Konkret heißt dieses überarbeitete Streckennetz für den Sommerflugplan (ab Ende März) folgendes:Die selbst durchgeführten Flüge von Wien nach Bukarest (Rumänien) werden von drei auf bis zu fünf Flüge pro Tag erhöht und nach Sofia (Bulgarien) von vier auf bis zu fünf Flüge täglich. Die Verbindungen nach Belgrad (Serbien) wurden bereits per Winterflugplan 2011/12 von drei auf bis zu vier Flüge täglich erweitert.



Richtung Westeuropa gibt’s nach London Heathrow sowie Barcelona jeweils einen zusätzlichen, selbst durchgeführten Flug pro Tag mehr - macht vier "Hupfer" an die Themse und drei Richtung Kataloniens Hauptstadt. Dafür wird Stockholm in Schweden ab Sommer nur mehr dreimal täglich (statt viermal) bedient: Der Abendflug wird gestrichen.



Weiters werden die Bundesländer besser an Wien angebunden. Schon seit 1. März gibt’s eine zusätzliche Morgenverbindung nach Klagenfurt (macht fünfmal täglich Kärnten - Wien) und seit dem Winterflugplan einmal mehr Linz (vier Flüge pro Tag). Alle anderen Österreich-Verbindungen (Graz, Salzburg, Innsbruck und Altenrhein) bleiben gleich.



Ab dem Sommerflugplan stellt die AUA die Destination Mumbai in Indien ein, die Verbindungen nach Delhi bleiben erhalten. Das frei gewordene Mumbai-Langstreckenflugzeug (Boeing 767) kommt ab Sommer in Nahost zum Einsatz und steuert Tel Aviv (Israel) und Teheran (Iran) an. Per Sommerflugplan gibt’s auch wieder fünf Flüge pro Woche nach Tripolis (Libyen). Sie mussten im Februar 2011 wegen der politischen Unruhen vorübergehend eingestellt werden.



Im Februar 2012 betrat eine neue Airline den Wiener Flughafen - mit einem für Schwechat neuen Flugzeugtyp (wie der Flughafen-Pressetext stolz betont): Rossiya Airlines bedient derzeit dreimal pro Woche St. Petersburg, ab Ende März viermal pro Woche (plus Samstag). Codeshare-Partner bei allen Flügen ist Austrian Airlines. Zum Einsatz kommt eine Antonov 148 mit 68 Sitzplätzen: Das Fluggerät zeichnet sich durch hohen Passagierkomfort und moderne Ausstattung aus. Rossiya Airlines ist IATA-Mitglied und IOSA-zertifiziert, der Wien - St. Peterburg-Flug ist "one way" ab 109 Euro zu haben.



Am 20. März 2012 ist es so weit: Dann ist Airberlin, Europas sechstgrößte Fluggesellschaft, Vollmitglied der globalen Luftfahrtallianz Oneworld®. Die zur Airberlin Group gehörende österreichische Airline Niki wird gleichzeitig "angeschlossenes Mitglied" ("Affiliate").



Somit gibt es ab 20. März 2012 für Airberlin- und Niki-Fluggäste alle Leistungen und den Service von Oneworld: Sie haben nun Zugriff auf ein weltweit einzigartiges Partnernetzwerk. Mitglieder des Airberlin- und Niki-Vielfliegerprogramms können bei allen Oneworld Partnern Prämien- und Statusmeilen sammeln und einlösen. Oneworld-Mitglieder sind American Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways,



Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN Airlines, Malév Hungarian Airlines, Qantas, Royal Jordanian, S7 Airlines sowie weitere 20 angeschlossene Fluggesellschaften. Dank Airberlin-Beitritt erhöht sich die Zahl der Destinationen im Oneworld-Streckennetz um 70 Flugziele auf nun weltweit 840 Flugziele in 150 Ländern. Das macht über 9000 Abflüge täglich und eine gemeinsame Flotte von 2500 Flugzeugen.



Wer dem spätwinterlich-grauen Wien Richtung Sonne entkommen möchte, dem bietet Emirates verlockende Frühlings-Special-Angebote ab Wien. Insgesamt sind 25 Destinationen noch bis 30. März zum Spartarif buchbar (Reisezeitraum bis 31. 10. 2012, ausgenommen Hochsaisontermine): Zum Beispiel Dubai ab 415, Bangkok ab 560, Colombo ab 620, Johannesburg in Südafrika ab 665, Mauritius ab 895 und Australien sowie Neuseeland ab 1135 Euro. Schöne Reise!



INFO.



www.austrian.com (T: 05 1766 1000)

www.rossiya-airlines.com/de (T: +43/1-7007-36331)

www.lot.com (T: 0810 810 885, 05-1766-72510)

www.flyniki.com und www.airberlin.com (T: 0820 737 800 - 0,12 Euro /min)

www.emirates.at (T: 02682/205-6262)



Artikel erschienen am 9. März 2012 in: "Wiener Zeitung", Beilage "Wiener Journal", S. 28-29