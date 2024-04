Auch dabei gewesen?

Es gibt sie noch immer, die Sternstunden des Fernsehens, bei denen man einfach dabei gewesen sein muss. Eine solche war am Freitag die Hochzeit von Prinz William und Catherine Middleton. Kaum ein Sender, der dem Ereignis nicht mit Sondersendungen huldigte. So auch der ORF, der sich solcherart internationaler Konkurrenz ausgesetzt sah. Dass er diese Prüfung bestanden hat, kann man nur bedingt sagen. Da erkannte die Moderatorin in bester Heinz-Prüller-Manier Prinz William und Prinz Harry erst dann, als das Publikum schon längst wusste, wer da in dem edlen Fahrzeug sitzt. Dafür konnte man sich an den Spekulationen beteiligen, was sich wohl Premierminister David Cameron und seine Frau dachten, als sie in die Kirche schritten: "Die schauen so verliebt - oder ängstlich?" Nicht einmal über die Brillenfarbe von Elton John (und ob diese nun zur Krawatte passt) war man sich im ORF einig.