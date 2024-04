Auch in Osteuropa siegt der Mobilfunk

Durchschnittlich 40 Prozent der Haushalte in den untersuchten Ländern Polen, Tschechien, Ungarn, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Ukraine und Russland haben einen Festnetzanschluss (Österreich: 54 Prozent). Telekom-Konzerne wie Orange, O2 oder T-Mobile, die die Privatisierungswelle für den CEE-Markteintritt nützten, hätten "Mobilfunk-Infrastrukturen aufgebaut, weil es schnell ging und günstiger war", erklärt Pötzl. Genau diese Strategie bringe aber jetzt das Festnetz unter Druck. "In ganz Europa überlegen sich Ex-Monopolisten, wie sie das Festnetz gewinnbringend positionieren können. In Mittel- und Osteuropa ist die Frage noch gravierender, da die geringe Festnetz-Verbreitung, die schlechte Netzqualität und die niedrige Anzahl an Computern die Kunden zu den Mobilfunkern treibt", erklärt Ko-Autor Paul Drazdil, Telekom-Experte der UniCredt.



Überfällige Aufrüstung



Was die Modernisierung des Netzes erschwert. Die Übertragung großer Datenmengen über Breitband-Internet sei "fast nicht möglich" und der Ausbau des Glasfaser-Netzes zu selbigem Zweck wegen der schlechten Grundinfrastruktur erschwert, sagte Drazdil. Und räumte ein: "Ein Investment in ein neues Netz ist nur interessant, wenn eine Regulierungsssicherheit besteht, damit man sich ausrechnen kann, wie sich die Investition rentiert." In dasselbe Rohr hatte Rudolf Fischer gestoßen, der als Festnetz-Chef der Telekom Austria jüngst zurückgetreten ist. Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe würden nur getätigt, wenn die Regulierungsbehörde die Auflagen für die Telekom zurücknimmt. Diesem Wunsch kam die Behörde aber nur teilweise nach.