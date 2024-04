Die Semperit Holding sei "auch ohne Reifen auf der Überholspur", so Zellner. Der auf die Herstellung von Kunststoff- und Kautschukprodukten spezialisierte Konzern erzielte 1998 einen



konsolidierten Umsatz von 3,91 Mrd. Schilling (plus 15% gegenüber 1997). Das EGT stieg von 274 auf 404 Mill. Schilling. Die Dividende soll auf 20% (1997: 17%) erhöht werden.



Der Personalstand der Gruppe lag per 31. 12. 1998 (unter Einbeziehung des im Herbst 1998 erworbenen tschechischen Industrieschlauch-Herstellers Optimit AG) bei 5.500 Mitarbeitern, davon sind etwa



1.000 Personen in Österreich beschäftigt. Für das Werk in Wimpassing, das zu einem Forschungszentrum ausgebaut werden soll, werden noch hochqualifizierte Mitarbeiter gesucht.



Im Geschäftsbereich Sempermed, der mit Operations- und Untersuchungshandschuhen 39% des Gruppenumsatzes erwirtschaftet, wurde 1998 eine Umsatzsteigerung von 31% auf 1,54 Mrd. Schilling erzielt.



Im ersten Quartal 1999 stieg das Gruppen-EGT trotz der Verschlechterung der Rahmenbedingungen um 10% auf 102 Mill. Schilling, der Umsatz wuchs ebenfalls um 10% auf 1,024 Mrd. Schilling. Für das



Gesamtjahr ist der Semperit-Chef optimistisch; Ergebnis und Umsatz sollen weiter wachsen.