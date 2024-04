Auch Volksbanken haben Budget-Zeitzünder eingebaut

Wien. Nicht nur in der Hypo Alpe Adria, auch in den anderen "Problembanken" schlummern schwer einschätzbare Risken. Die Kommunalkredit sollte bis spätestens Ende Juni verkauft sein, die große Frage ist: an wen? Der gebotene Preis ist schlecht, die Republik soll mit hohen Haftungen involviert bleiben. Die Drohung der EU-Kommission, die Bank selbst zu verkaufen, schwebt im Raum. Nun soll ein neuer Anlauf versucht werden, die Kommunalkredit doch in die Kontrollbank einzugliedern.



Wenig lustig ist auch die Situation bei der Volksbanken AG, die um die Kommunalkredit 2009 "erleichtert" wurde. Dort hängt die Republik mit mehr als einer Milliarde Euro, sie ist mit 40 Prozent wichtiger Aktionär geworden. Der Sanierungsplan sieht vor, die Bilanzsumme der Bank um bis zu zwei Drittel zurückzufahren, was einer "bad bank" schon gefährlich nahe kommt.



Die größten Sorgen drücken die Volksbanken AG in Rumänien. Nach internen Berechnungen stehen dort 1,5 Milliarden Euro im Risiko, recht viel passieren dabei darf nicht.



Denn bei einer weiteren Kapitalspritze würden auch die lokalen Volksbanken erneut zur Kasse gebeten werden. Wie bei Raiffeisen handelt es sich bei den Volksbanken um genossenschaftliche Institute, die als selbstständige Banken agieren.



Manche kleine Volksbank würde bei einem - von der Finanzmarktaufsicht verordneten - Kapitalzuschuss selbst in Bedrängnis geraten. Dieses Szenario mag sich niemand vorstellen, der neue Volksbanken-Chef Stephan Koren arbeitet unter Volldampf, um das Geschäft zurückzufahren.



Dabei steigt aber auch - wie berichtet - der Druck auf die genossenschaftliche Schwesterorganisation Raiffeisen. Die RZB hat sich bereit erklärt, 500 Millionen Euro Liquidität und 100 Millionen Eigenkapital für die Volksbanken-Rettung einzusetzen. Derzeit ist die Rede von der Übernahme einer Milliarde Euro der Bilanzsumme. Allerdings können sich die beiden Organisationen noch nicht darauf einigen, welche Geschäfte zu Raiffeisen wandern. Wenn es noch länger dauert, könnte auch hier die Aufsicht eingreifen und der RZB einen Termin zur Übernahme setzen.