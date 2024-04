Auf dem Weg zur "Management School"

Eder hat das einstige Referat "Personalfindung, Aus- und Weiterbildung" in der Personabteilung der Verbundgesellschaft aufgebaut und 1993 als Dienstleistungstocher ausgegliedert. Inzwischen macht



er bereits knapp mehr als 50% des Umsatzes mit Kunden außerhalb des Verbundkonzerns, die lange Liste der Klienten reicht von der OMV über den Baustoffhändler Quester bis zur Forschungsgesellschaft



Arsenal.



Per 1. Juli hat er den Sprung gewagt und die Firma, mit 25 fixen Mitarbeitern und rund 70 regelmäßigen Gastdozenten aus allen universitären Bereichen und Praktikern aller Branchen zu den Top-Drei der



Branche aufgestiegen, übernommen.



Was die Wachstumschancen seiner Branche angeht, ist er mehr als zuversichtlich. Im Land fehlt Innovation, klagen alle. "Und Innovation, in jedem Bereich, erzielen wir nur, wenn wir strategische



Personalentwicklungskonzepte haben und umsetzen", meint Eder, dessen Master-Arbeit für den Hayward MBA zum Thema "Personnel development - Guarantee for Success for Companies of the Future?" demnächst



auch in deutscher Sprache als Buch herauskommt.



Weiterbildung, Schulung, lebenslanges Lernen - lauter Begriffe, bei denen alle zustimmend nicken, alles "positiv besetzt". In der Praxis muß die "wichtigste Investition" eines Unternehmens, das



"Humankapital", das Können, das Wissen und die Motivation der Mitarbeiter, ebenso professionell gemanagt werden, wie jeder andere Bereich, sagt Eder. Und er versucht mit den Kostenrechnern so zu



reden, wie sie es verstehen: Die "Bildungsbilanz" ist ebenso errechenbar wie das EGT oder der cash flow - "und sie sagt sicher mehr über den Wert eines Unternehmens aus!" Dass Begriffe wie



"Bildungsbilanz" und "Bildungsinvestitionskonto", mit denen er seit Jahren in seinen Vorträgen "hausieren" ging, mittlerweile zum täglichen Handwerkszeug von immer mehr Personalisten in den Firmen



wurden, bestärkt ihn in seinen Wachstumserwartungen ebenso wie die Tatsache, daß bei der jüngsten Steuerrfeorm endlich der lange propagierte "Bildungsfreibetrag" Wirklichkeit wurde. "Das ist ein



Beispiel für innovative Wirtschaftspolitik, das man nicht oft genug loben kann".



Neben der verstärkten internationalen Zusammenarbeit etwa mit der GIC in London bietet die PEF-Consulting heuer erstmals einen Lehrgang "International Human Resource Management and Organization



Development" mit MAS-Standard. Mittelfristig soll die PEF-Management&Business School neben dem "Master of Advanced Studies" auch MBA-Lehrgänge anbieten. Dann, plant Eder, wird man auch ein



Mitarbeiter-Beteiligungsmodell umsetzen und vielleicht als erster privater österreichischer Human-Ressources Manager ein going public anpeilen.