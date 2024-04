Auf der Suche nach neuen Antworten

Die Politische Akademie der ÖVP veranstaltet auch heuer einen Sommercampus. Vom heutigen Freitag an bis zum 7. Juli befassen sich in Wien über 100 Referenten in mehr als 40 Workshops, Podiumsdiskussionen oder Coachings mit dem Thema "Zeit der Übergänge. Identitäten im Wandel".

Was tun - politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich -, wenn rund um einen herum die Welt sich immer schneller zu drehen scheint? Mitlaufen oder Stehenbleiben? Hat man überhaupt die Wahl zwischen diesen beiden Alternativen, oder bedeutet Verweigerung nicht automatisch Rückfall?



Allerspätestens seit dem Fall des Eisernen Vorhangs muss auch Österreich eine Antwort auf die Herausforderungen eines immer stärker werdenden Wettbewerbs um Wohlstand, Sicherheit und Marktanteile geben. Mit der jüngsten EU-Erweiterung um Ost- und Mitteleuropa sind auch die letzten Träume von segensreicher Isolation endgültig ausgeträumt.



Mit dem Sommercampus hat die Politische Akademie ein Forum entwickelt, das heuer bereits zum zweiten Mal versucht, politische Antworten auf die Globalisierung vor unserer Haustür zu geben. Zum Auftakt diskutieren heute Abend im Springer Schlössl in Wien-Meidling, dem Sitz der Akademie, der niederländische Bestsellerautor Cees Nooteboom und der Wiener Philosoph Rudolf Burger mit Bundeskanzler Wolfgang Schüssel über "Visionen, Rollen und Leitbilder für ein Österreich des 21. Jahrhunderts".



Weitere bekannte Teilnehmer sind: US-Schriftsteller Frederic Morton, der deutsche Politologe Warnfried Dettling, Caritas-Direktor Michael Landau, die Wirtschaftsexperten, Bernhard Felderer, Siegfried Menz und Claus Raidl. Außenministerin Ursula Plassnik, Wirtschaftsminister Martin Bartenstein sowie Klubchef Wilhelm Molterer vertreten die VP-Regierungsmannschaft.



Möglichkeiten und Grenzen moderner Stadtpolitik stehen am kommenden Montagabend auf dem Programm. Unter der Moderation von "Wiener Zeitung"-Chefredakteur Andreas Unterberger kommt es dabei unter dem Motto "Du schöne Seele, meine Stadt" zu einer "vergleichenden Tiefenanalyse von Wien, Graz und Kiel".



Weitere Highlights bilden die Themenabende "Soziale Marktwirtschaft. Das österreichische Modell" am Dienstag sowie "Österreichische Unternehmensidentität unter den Bedingungen der Globalisierung. Wirtschaftsorganisationen am Wendepunkt?" am Mittwoch.



Ein detailliertes Veranstaltungsprogramm findet sich unter http://www.sommercampus.at .