Auf "heißen Eisen" für den guten Zweck

Überall, wo die Tour-TeilnehmerInnen Station machen, wird Geld für "Licht ins Dunkel" gesammelt. Der Verkauf von T-Shirts und anderen Merchandise-Artikeln sowie die Unterstützung von Sponsoren aus der heimischen Wirtschaft haben im Vorjahr 35.000 Euro gebracht, die für muskelkranke Kinder verwendet worden sind. Im "Geburtstagsjahr" 2003 soll dieser Betrag übertroffen werden: Laut der Veranstalter wollen "die Damen und Herren über die chromblitzenden Bikes" - wie bereits seit 1996 - beweisen, dass sie "ein großes Herz für Menschen in diesem Land haben, denen es nicht so gut geht". Gestartet wird mit der Osttour am 18. Juni im Wiener Prater, gefolgt von einer Runde über den Ring. Die Westtour beginnt am 19. Juni in Vorarlberg, gefolgt von einer Sternfahrt durch die Bundesländer. Am 21. Juni treffen alle im Spar Europark in Salzburg zusammen. Ein Fest in Schörfling/Attersee beschließt den Event.



http://www.harley-charity-tour.at