Auf Naoki Higashidas Spuren

Der Japaner Naoki Higashida hat im Alter von 13 Jahren mit "Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann. Ein autistischer Junge erklärt die Welt" einen Bestseller geschrieben. Er nimmt darin den Leser mit in seine Welt und erklärt, was in ihm vorgeht und löst damit zugleich eines der gängigen Vorurteil über Autisten auf, nämlich dass sie keine Gefühle hätten.

Der britische Regisseur Jerry Rothwell hat aus Higashidas Buch einen schönen Dokumentarfilm gemacht, der sich Higashidas Spuren folgend auf eine gründliche Entdeckungsreise in das Thema Autismus begibt. Er zeigt, was Menschen, die nicht sprechen können, zu sagen haben. Denn: Nicht sprechen zu können bedeutet nicht, dass es nichts zu sagen gibt. Naoki Higashida selbst kommt in dem Dokumentarfilm jedoch nicht vor. (red)

Am 2. April um 16 Uhr organisiert die Autistenhilfe in Wien es ein Special Screening zum Welt-Autismus-Tag, am 5. April 2022, ab 20 Uhr gibt es eine Filmvorführung und Podiumsgespräch mit Gästen, u.a. über die Versorgungssituation in Österreich.