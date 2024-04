Auf sehr dünnem Eis

Zukunft der Tiere liegt in der Hand der Entscheidungsträger. | Ohne Eis haben die Bären keine Chance. | Berlin. Die Eisbären könnten den Klimawandel entgegen bisherigen Befürchtungen doch überleben, berichten Steven Amstrup vom US Geological Survey in Anchorage in Alaska und seine Kollegen in der Fachzeitschrift "Nature" (Band 468, Seite 955). Die charismatischen Tiere aber haben nur dann eine Chance, wenn entschiedene Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriffen werden, zeigen die Modellrechnungen der Forscher. "Allerdings gibt es bisher kaum Hinweise, dass eine solche Politik rechtzeitig in die Tat umgesetzt wird", ergänzt Eisbär-Spezialist Andrew Derocher von der University of Alberta in der gleichen Zeitschrift (Seite 905). Damit liegt die Zukunft dieser Tiere in der Hand der Entscheidungsträger, meint der Forscher in Kanada weiter.