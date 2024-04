Auf Tabak-Limits ist zu achten

Die neuen Reisefreiheiten im Zusammenhang mit der EU-Erweiterung seit Monatsbeginn haben vielfach zu Zweifelsfragen beim Reisetourismus hinsichtlich der Mitbringsel-Einfuhr geführt. In einem Rundschreiben hat das Finanzministerium deshalb kürzlich vor allem an die Beschränkungen beim Tabakwaren-Einkauf in der erweiterten EU erinnert. Daraus ergibt sich folgendes: