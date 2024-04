Auf zur täglichen Mammut-Jagd

In jedem von uns steckt ein Urzeitmensch. Zivilisation hin oder her. Bewusst ist uns diese Tatsache jedoch nur äußerst selten. Denn wir haben gelernt, das auf reines Überleben in freier Wildbahn programmierte Instinkt-Wesen in uns hinter der wohlerzogenen Maske der Kultur zu verbergen. Mit Erfolg, wie wir gerne glauben. Doch Mannheimer Forscher zeigen nun in ihrem neuen Buch "Zur Kasse, Schnäppchen", dass das reine Illusion ist. Und wir uns in scheinbar alltäglich banalen Situationen immer noch unserer Trieb-Natur entsprechend verhalten. Gewiefte Geschäftsleute nutzen das natürlich aus so gut es geht. Und schlagen damit reales Kapital aus unseren unbewussten, längst überwunden geglaubten Klischee-Verhaltensmustern.