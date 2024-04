Aufgefallen, abgegangen

Am Dienstagabend galt meine Aufmerksamkeit natürlich ganz den Nachrichten über die innenpolitischen Entwicklungen und die ausländischen Reaktionen darauf. Was mir auffiel: In der ZiB 1 berichtete



Fritz Dittelbacher, auf den immer wieder verschobenen Beginn der Pressekonferenz von Schüssel und Haider wartend, man habe gerade zwei Kisten Bier ins Verhandlungslokal gebracht; ob zum Feiern oder



zur Beruhigung, wisse man nicht. Darauf Josef Broukal im Studio: "Ich dachte, zum Feiern nimmt man Sekt." Wie lang noch? Es wurde auch berichtet, beim Aufziehen auf dem Dach der



Präsidentschaftskanzlei sei die EU-Fahne stecken geblieben. Ein Omen? Und vielleicht noch eines: In der ZiB 2 hatte Robert Hochner bei dem Satz "Beim Bundespräsidenten gab es den ganzen Tag über



hektische Konsultationen" einen Sprechstolperer, "Konsultationen" klang wie "Konvulsionen".



Was mir abging: Gegen 22 Uhr begann die Schüssel-Haider-Pressekonferenz tatsächlich, die verlängerte ZiB 2 übertrug live bis zirka 23 Uhr, dann stieg man aus. Warum bitte? Wer im ORF war der Meinung,



eine Reality-Soap über die Windsors würde die Seher mehr interessieren als die Pressekonferenz in voller Länge? Oder hatte man nicht den Mumm, auch diese Sendung (wie vorher schon "Am Schauplatz")



kurzerhand zu kippen? Und ich vermisste auch schmerzlich erste Stellungnahmen aus den EU-Ländern zur drastischen Deklaration vom Montag, zumindest aus Portugal, Frankreich und Belgien; oder zumindest



den Versuch, sie einzuholen. Allen wichtigen Ereignissen zum Trotz · die Innenschau allein ist zu wenig.