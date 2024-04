Aufgetankt

Die kann man freilich so oder so auslegen, nachdem für viele Fans Fußball ohne Alkohol eine Undenkbarkeit darstellt. Bei Meisterfeiern ist Alkohol dann auch erlaubt, sogar gewünscht, manche Klubs drücken ihren Spielern noch am Rasen die Flaschen in die Hand. Und wenn besonders intensiv gefeiert wird, wird das akzeptiert und bisweilen sogar als lustig befunden. Bei aller Überhöhung des Sports und seiner edlen Werte sollte man nie vergessen, dass Kicker auch nur Angestellte sind.