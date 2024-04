"Das ist also ein Dildo", sprach die Sexshopbesitzerin Margarete Grabner im "Club 2" und begann eine kleine Nachhilfestunde in Sachen Aufklärung für Ahnungslose. Dabei hielt sie den anwesenden Herrschaften die mitgebrachten Sexspielzeuge unter die Nase. Eine nette Idee. 1978 hätte das wohl noch einen Skandal à la Nina Hagens Selbsterfreuung ausgelöst. Heute löst so ein Provokatiönchen nur mitleidiges Lächeln aus. Ansonsten war der "Club 2" zum Dauerthema Sex eine eher laue Angelegenheit. Dazu trug auch die Moderatorin Corinna Milborn bei, die den Abend mit überschaubarem Esprit und völlig technokratisch herunterratterte - sicher keine Empfehlung für künftige Auftritte im ORF. Einziges Highlight: Jener Sexualwissenschafter, der Peter Weibel mit Adorno und Horkheimer abkanzelte. Großes Kino!