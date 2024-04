Aufruhr über "Nur für Weiße"-Aufkleber in US-Shops

Austin/Texas. Rassistische Aufkleber mit dem Schriftzug "Nur für Weiße" wurden auf den Fensterauslagen von gut einem Dutzend Geschäften in der texanischen Stadt Austin gesehen. Auf den Aufklebern war zu lesen: "Höchstens fünf farbige Kunden" und "Farbiges Personal wird akzeptiert". Das offizielle Logo der Stadt erweckte den Eindruck, die Schilder seien von Austins Stadtverwaltung in Auftrag gegeben waren, doch Steve Adler, Bürgermeister der texanischen Hauptstadt, wies gegenüber der Online-Zeitung "Daily News" die Verantwortung von sich.



Inzwischen hat ein Anwalt aus Austin erklärt, hinter der "Aktion" zu stecken, mit der er auf die Diskriminierung in Texas aufmerksam machen wollte. "Warum ich das gemacht habe, ist klar", sagte Adam Reposa in einem Video, das ihn mit nacktem Oberkörper zeigt.



Das Problem sei in seinen Augen die soziale Ungerechtigkeit, denn Menschen ohne viel Geld seien in Geschäften unerwünscht. "Diese Gegend der Stadt verwandelt sich wieder in eine nur für Weiße."



Die Aufnahme wirkt eher wie ein Handy-Video, das ein Passant im Vorbeigehen aufgenommen hat und nicht wie die ähnlich den Aufklebern professionell gestaltete Botschaft. Die Geschäfte haben inzwischen alle Aufkleber entfernt. Reposa erklärte, er würde wieder "zuschlagen". Ob Anzeige gegen ihn erstattet wird, ist ungewiss.

"Daily News"-Bericht