Aufstand gegen Taliban Gefahr für Bin Laden

Islamabad - Nach den Erfolgen der Nordallianz gegen die Taliban in Afghanistan scheinen sich immer mehr Menschen in den südlichen Landesteilen gegen die bisherigen Herrscher zu erheben. Oppositionsführer und Flüchtlinge aus dem Süden berichteten am Mittwoch, der Aufstand gewinne an Dynamik. Die Paschtunen, die bisher die Taliban unterstützt hätten, wendeten sich von ihnen ab. Außerdem desertierten immer mehr Taliban-Kämpfer.