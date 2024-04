Aufstand hilft de Villepins Widersacher

Geschickte Politik von Nicolas Sarkozy. | Die vom linken Lager initiierten Proteste in Frankreich sind ein weiterer Schuss auf die Regierung. Staatsminister Nicolas Sarkozy hat es dennoch geschafft, sich in der Affäre schadlos zu halten. Der Hauptkonkurrent von de Villepin im parteiinternen Kampf um das Präsidentenamt hat mit seiner an die Polizei ausgegebenen Devise sanft zu Studenten und hart zu Kriminellen zu sein, von der Protestbewegung doppelt profitiert. Denn einerseits suggeriert er Verständnis für die Auflehnung gegen ein Beschäftigungskonzept, das durchaus in seine Politik passen würde. Andererseits propagiert er erneut seine "Säuberungs"-Strategie, die ihm weitere Stimmen bringt.