Aus dem Unterhaus

Es ist einer jener Fälle, bei denen laut Skandal geschrien wird. Der Obmann des Aufsteigers in die Erste Liga, WAC/St. Andrä, ist vom Landesgericht Klagenfurt wegen Abgabenhinterziehung verurteilt worden. Der Verein hatte bei den Überweisungen an die Spieler Abgaben in Höhe von einigen 100.000 Euro nicht abgeführt.