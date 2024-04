Aus Gas wird Stein

Wien. Es ist eine Gretchenfrage der Klimaforscher: Wohin denn nur mit all dem Kohlendioxid, das bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas in die Atmosphäre verpufft - wohin? Internationale Forscher wollen nun einen effizienten Weg gefunden haben, um die Umweltgifte loszuwerden: Sie wollen das CO 2 versteinern.



Die Wissenschafter berichten im Fachblatt "Science" über eine Methode, mit der sie das Treibhausgas in vulkanisches Gestein pressen, sodass es nie wieder entwischen kann. Das Geheimnis ist Basalt: In seinem Umfeld wird aus CO 2 ein Mineralgestein, das der Umwelt nicht schadet, erklärt das Team um den Geoingenieur Jürg Matter von der University of Southhampton in Südengland. Laut dem Klimaabkommen von Paris vom vergangenen Dezember muss die Menschheit die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen und ab 2050 "Treibhausgasneutralität" erreichen. Diese Balance zwischen emittierten Klimagasen und deren Verringerung ist nur durch den Verzicht auf fossile Energien zu bewerkstelligen. Der Umstieg auf nachhaltige Rohstoffe erfolgt allerdings nicht im Handumdrehen. Derzeit werden daher mehrere Ansätze verfolgt, um die Emissionen zu senken.

Es dauert nur zwei Jahre