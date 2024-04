Derzeit bieten diverse Organisationen Ausbildungen zu CSR- (Corporate Social Responsibility)-Experten. Kurzausbildungen liefern jedoch nicht die nötige Kompetenz, betont Kurt E. Simperl, Sprecher des Netzwerkes "CSR - Forschung & Praxis". Simperl tritt daher für die Einrichtung eines Unversitätslehrganges ein. "Die Implementierung von CSR sollte man sozial engagierten Fachleuten überlassen", so der Experte.



Eine Ausbildung zum "akkreditierten CSR-Berater" gibt es ab April für Unternehmensberater. Federführend ist der Fachverband Unternehmensberater und IT (UBIT) in der Wirtschaftskammer sowie INCITE. Die Ausbildung werde durch Praktiker im Nachhaltigkeitsbereich erfolgen und soll zwei Mal drei Tage dauern, kündigt Robert Fitzthum, Sprecher der Experts Group CSR des Fachverbandes, an.