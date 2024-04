Ausgezeichnete Fundraiser

In der Kategorie Integrierte Kampagnen ging die Trophäe an Missio für die "Aktion Schutzengel". In der Kategorie Events siegte die Stiftung Kindertraum für die Aktion "Kinder malen für Kinder". Den ersten Platz in der Kategorie Mailings sicherte sich das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Niederösterreich, für Direct Mailing und Telefonmarketing.



Veranstaltet wird der Kongress vom Verband der Fundraising ManagerInnen Austria (FMA).