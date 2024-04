Ausstellung: Home & Garden im Palais Schwarzenberg

"Alle Sinne des Besuchers ansprechen" will die heuer erstmalig in Wien stattfindende "Home & Garden" im Park des Palais Schwarzenberg. Termin ist vom 2. bis 5. September täglich von 10 bis 19 Uhr.



Dieter Werschke, Geschäftsführer der Home & Garden exhibition GMBH, will mit dieser Ausstellung eine "Entdeckungsreise in die Welt der kultivierten Lebens-Art" anbieten, wie er gestern vor



Journalisten sagte. Die erste Auflage der Ausstellung gab es 1997 in Hamburg, Berlin und München. Nach den bisherigen Erfolgen will Werschke auch weiterhin expandieren und läßt auf die Ausstellung in



Wien im Oktober eine "Home & Garden" in Palma de Mallorca folgen. Allerdings habe die Ausstellungsgröße Grenzen: "Mehr als 120 Zeltpavillons wollen wir nicht." "Home & Garden" erreiche eine



durchschnittliche Besucheranzahl von 15.000 pro Ausstellung. Für die Wiener Premiere der "Home & Garden" konnten bisher rund 20 heimische Aussteller gewonnen werden, insgesamt werden es etwa 55



werden.