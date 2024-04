Austrian Airlines zeigten sich im vergangenen Jahr etwas flügellahm

Die Kosovo-Krise, die politische Instabilität in der Türkei sowie die hohen Treibstoffpreise und die geringere Nachfrage hätten das Ergebnis belastet, sagte AUA-Vorstand Herbert Bammer gestern in



der Bilanzpressekonferenz. Auch der Millenniumeffekt sei nicht eingetreten, denn "die Menschen sind lieber zuhause geblieben, um ihre Kühltruhen zu bewachen". Die Dividende soll unverändert bei 0,51



Euro bleiben.



Das Passagieraufkommen in der Gruppe (AUA, Lauda Air und Tyrolean Airways) stieg um 4,8% auf 8 Mill. Fluggäste, die Linienauslastung erreichte 66,7% (67,8%). Das Frachtvolumen erhöhte sich um 21,6%



auf 105.020 t. In der Austrian Airlines AG sank das EGT um 48,3% auf 457 Mill. Schilling. Im außerordentlichen Ergebnis von minus 282,2 Mill. Schilling würden sich die Kosten der Kapitalerhöhung



sowie die Rückstellungen für Aufwendungen aus dem Allianzwechsel finden, erklärte Bammer.



Die Nachfrageschwäche habe sich auch im Jänner und Februar fortgesetzt, betonte AUA-Vorstand Mario Rehulka. Kurzfristig negative Auswirkungen des Wechsels zur Star Alliance und die weiterhin hohen



Treibstoffpreise würden eine Reihe von Sparmaßnahmen bedingen, u.a. werde das Streckenportfolio optimiert, es gebe einen Personalstopp und das Save Fuel-Programm werde verbessert, so Rehulka weiter.



Was die künftige Struktur in der Gruppe betrifft, so denke ein Konzern wie die AUA "selbstverständlich" über Organisationsänderungen nach, meinte Aufsichtsratspräsident Rudolf Streicher. Gespräche



zur Neuformierung des AUA-Konzerns - kolportiert wurde u.a. eine Holding über AUA, Lauda, Tyrolean - gebe es nicht. Eine Übernahme des Aktienpakets an der Lauda Air werde es heuer nicht geben. Die



AUA hat eine Option darauf.