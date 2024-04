Ausweglos?

Nicht in ORF1 oder ORF 2, sondern in TW1 wurde Samstag "Der Tiger - Annäherung an Gerd Bacher" anlässlich des 85. Geburtstages des früheren Generalintendanten gesendet. | Eine verständliche Entscheidung der ORF-Führung, die nichts | weniger brauchen kann, als ein breites Publikum mit der Nase darauf zu stoßen, wie unabhängig und qualitativ hochstehend der seinerzeitige ORF war.