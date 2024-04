Auszeichnung für Wirtschaftsuni

Qualitätsgütesiegel Equis erstmals für Uni in Österreich. | Strenges Verfahren offenbarte Schwächen und Stärken der WU. | Wien. Die Wiener Wirtschaftuniversität (WU) ist stolz auf eine Auszeichnung, die bisher noch keiner österreichischen Universität und insgesamt nur vier Hochschulen im deutschen Sprachraum zuteil wurde. Sie hat nach strenger Qualitätsprüfung durch die international angesehene Agentur EFMD (European Foundation for Management Development) das Qualitätsgütesiegel Equis (European Quality Improvement System) erhalten. Weltweit gehören nur 100 Wirtschaftshochschulen oder -fakultäten zum exklusiven "Equis-Klub". Wer dort nicht dabei ist, hat in internationalen Rankings schlechte Karten oder kommt gar nicht mehr hinein. WU-Vizerektorin Barbara Sporn meinte vor Journalisten am Donnerstag Abend: "Nur einzelne amerikanische Spitzenunis wie Harvard oder Stanford oder die London School of Economics können es sich leisten, auf eine Equis-Zertifizierung zu verzichten."