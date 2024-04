Aut-idem abgewendet

Verhandlungen könnten noch scheitern. | Hitziger Streit über Holding-Lösung. | Wien. Der Sozialausschuss beriet am Donnerstag die Gesundheitsreform. Der 3. Juli war für den Beschluss des Kassen-Sanierungspakets schon lange vorprogrammiert. Allerdings waren die Verhandlungen gleich zu Beginn dem Scheitern nahe. Der Ausschuss wurde daher unterbrochen und wird am Montag fortgesetzt. Am Mittwoch soll die Gesundheitsreform im Plenum beschlossen werden.