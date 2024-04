Autobahn: Klage weg, ARGE kommt

In zwei Wochen entscheidet BVA. | Wien. Mit dem Baubeginn der Nordautobahn A5 von Wien nach Mistelbach könnte es doch noch heuer etwas werden: Nachdem das Konsortium um Bilfinger Berger überraschend seine Klage gegen den Zuschlag des fast eine Milliarde Euro schweren Bau- und Betreiberauftrags an Alpine/HochTief wieder zurückgezogen hat, muss sich das Bundesvergabeamt am 18. Oktober im Kern nur noch mit der Frage beschäftigen, ob das weiterhin klagende Akor-Konsortium um Strabag/Porr und heimische Banken zu Recht wegen eines Formalfehlers bei der Subunternehmerfrage von der Asfinag vorzeitig aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen worden ist. Branchenexperten rechnen damit, dass das BVA die Beschwerde abweist und damit der Auftrag an das Alpine-Konsortium "Bonaventura" rechtskräftig wird.