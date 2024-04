Autobank bietet 4% Zinsen auf Sparkonto

Das 1990 gegründete und im Eigentum der Tarbuk AG stehende Institut wolle damit die rund 1.000 bestehenden Kunden enger an sich binden und weitere dazugewinnen, sagte Autobank-Vorstand Peter Brany am Mittwoch vor Journalisten. Untergrenze für Spareinlagen gebe es keine, die Obergrenze liege bei 1 Mill. Schilling pro natürlicher oder juristischer Person. Damit solle verhindert werden, dass andere Geldinstitute hohe Geldbeträge kurzfristig bei der Autobank parken.



Bis Jahresende erwartet der Vorstand eine Bilanzsumme von 2,2 Mrd. Schilling sowie eine Gesamtfinanzierungssumme aller Leasing - und Kreditverträge von 2,1 Mrd. Schilling. Das entspreche rund 17.500 Leasing- und Kreditverträgen, so Brany.