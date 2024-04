Autofreier Urlaub in Werfenweng

Wer sein Auto zu Hause läßt und mit der Bahn anreist, zahlt für seinen Urlaub nur soviel, wie ihm der Aufenthalt tatsächlich wert war. "Werfenweng will damit seine europaweit bahnbrechende



Initiative ,Sanfte Mobilität · Autofreier Tourismus` ankurbeln", so der Bürgermeister von Werfenweng, Peter Brandauer.



Das Pauschalangebot für den Winterurlaub in Werfenweng (Saisonstart ist der 4. Dezember), das bei dem Tourismusverband Werfenweng gebucht wird, enthält Übernachtung, Skipaß sowie zahlreiche



Freizeitaktivitäten. Der Transfer vom Bahnhof Bischofshofen erfolgt für die Gäste kostenlos. Im Ort sollen umweltfreundliche Fortbewegungsmöglichkeiten für "sanfte Mobilität" sorgen: Pferdekutschen,



Elektroautos und -fahrräder, die mit EU-Mitteln sowie vom Bund und dem Land Salzburg mitfinanziert wurden, stehen den Gästen zur Verfügung, erklärt Brandauer im Gespräch mit der "Wiener Zeitung".



"Am Ende ihres Aufenthaltes sind die Gäste dazu aufgerufen, die erbrachten Leistungen zu bewerten und einen ihrer Einschätzung nach angemessenen Preis zu bezahlen", so der Bürgermeister. Dabei muß



die Bewertung von den Gästen auch begründet werden.