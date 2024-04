Autokauf: Es darf wieder ein bisserl mehr sein . . .

Luxusautobauer peilen Rekorde an. | München/Stuttgart. Die Autokäufer steigen wieder in größere, teurere Wagen ein: Die deutschen Premiumhersteller BMW, Mercedes und Audi blieben auch im September im Aufwärtstrend und peilen für heuer neue Absatzrekorde an.

Der Höhenflug von BMW bringt dem Motorenwerk in Steyr einen neuen Produktionsrekord; bei Magna Steyr in Graz sorgt die große Nachfrage nach dem neuen Mini Countryman für eine Aufstockung des Jahres-Produktionsauftrags von 60.000 auf 100.000 Stück.



Der BMW-Konzern hat im September um fast 17 Prozent mehr Autos verkauft als vor einem Jahr. Vertriebschef Ian Robertson sagte am Freitag in München: "Wir sind zuversichtlich, 2010 über 1,4 Millionen Fahrzeuge auszuliefern und damit die klare Nummer eins der Premiumhersteller zu bleiben." In den ersten neun Monaten stieg der Absatz um mehr als 13 Prozent auf 1,062.216 Fahrzeuge. Auf nahezu allen Märkten gehe es nach oben, der Absatz liege "im bisherigen Jahresverlauf über unseren Erwartungen", sagte Robertson.



Die Marke BMW legte im September um gut 20 Prozent zu und verkaufte gut 118.000 Autos. Wachstumstreiber waren die großen Modellreihen, vor allem die 5er Limousine. Die Marke Mini legte um knapp 2 Prozent zu und erreichte mit 25.222 Auslieferungen das beste September-Ergebnis überhaupt. Dazu habe auch der erst Mitte September gestartete viertürige Kombi Mini Countryman beigetragen. Nach der vierten Mini-Baureihe zeichnet sich eine über den Erwartungen liegende Nachfrage ab.



Mercedes mit Rekord



Der Stuttgarter Luxuswagenbauer Daimler hat im vergangenen Monat den besten September-Absatz für Mercedes-Autos in der Unternehmensgeschichte erzielt: Er verkaufte mit fast 120.000 Autos um 13 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. "Die Auslieferungen lagen über dem Rekordwert vom September 2007 und damit über dem Niveau vor Beginn der Wirtschaftskrise", sagte Mercedes-Vertriebschef Joachim Schmidt am Freitag in Stuttgart.



Obwohl wieder verstärkt PS-stärkere Autos gefragt sind, ist der CO2-Ausstoß bei Neuwagen in Österreich rückläufig. **



