Autos begehrt wie nie

Wien. Genau 187.593 Neuzulassungen von Pkw registrierte die Statistik Austria bis Ende Juni - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs der heimische Automarkt damit um 10,6 Prozent, er steuert auf ein weiteres Allzeit-Rekordjahr nach 2010 zu.



Im Juni 2011 lief der Motor zwar nicht ganz so rund - knapp mehr als 42.000 Autos rollten von den Höfen der Händler, um 3 Prozent weniger als vor einem Jahr -, die Branche führt das aber darauf zurück, dass die Donnerstag-Feiertage und Pfingsten heuer statt in den Mai in den Juni fielen und daher deutlich weniger Verkaufstage zur Verfügung standen.



Österreichs größter Autohändler Porsche Austria erklärt das „enorm hohe Nachfrageniveau” so: „Neben den Privatkunden, die so wie schon in den letzten eineinhalb Jahren wegen der niedrigen Sparzinsen in guter Konsumlaune sind, kommt heuer eine deutlich höhere Nachfrage durch die Firmenkunden hinzu, die wegen der verbesserten Konjunkturaussichten wieder mehr investieren.”



Auch der Lastwagen-Absatz stieg nach dem tiefen Einschnitt in der Krise wieder auf Rekordniveau: Lastwagen verzeichneten ein Plus von fast 20 Prozent, Sattelzugfahrzeuge sogar von fast 110 Prozent. Die viel gepriesenen Elektrofahrzeuge machen vorerst gerade einmal 0,2 Prozent der Zulassungen im ersten Halbjahr aus.

Jedes dritte neue Auto aus dem VW-Konzern