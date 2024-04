AXA erhöht die Kfz-Prämien

Neue Kfz-Verträge werden ab Juli nach einem neuen Scoring-Tarif abgeschlossen, "mit dem eine größere Streuung möglich sein soll, um das Risiko besser abzubilden", so Furtwängler. Für das Scoring herangezogen werden Kriterien wie die Fahrleistung des Versicherungsnehmers, Marke und Typ des Fahrzeugs. Die Erhöhung sei notwendig geworden, da die Kfz-Prämien in den vergangenen drei Jahren einen versicherungstechnischen Verlust von rund 12 Mill. Euro brachten.



Schaden/Unfall: Ergebniseinbruch



Ein deutlicher Auftrieb im Schadensaufwand ließ das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) aus dem Bereich Schaden/Unfall von 19,0 Mill. auf 10,4 Mill. Euro absacken. Hauptursachen seien die Probleme im Bereich Kfz-Versicherungen sowie der Feuer-Großschaden der Kunststofffabrik Steiner gewesen. Die abgegrenzten Prämien im Bereich Schaden/Unfall erhöhten sich 2000 um 6% auf 170,7 Mill. Euro, die Schäden (inkl. Reserven) stiegen um 55% auf 161,9 Mill. Euro.



Erfreulicher verlief das Geschäft bei der Lebensversicherung. Das EGT dieses Bereichs konnte 2000 um 95,5% auf 4,3 Mill. Euro zulegen. Die abgegrenzten Prämien im Lebensgeschäft fielen durch den "bewussten Verzicht" auf Einmalerläge leicht von 73,7 Mill. auf 72,9 Mill. Euro. Die Lebensversicherungen gegen laufende Prämien, die auch in Zukunft verstärkt angeboten werden sollen, stiegen volumensmäßig um 7,2% auf 67,2 Mill. Euro, jene gegen Einmalerlag sackten von 11,1 Mill. auf 5,7 Mill. Euro ab.



Insgesamt fiel der Jahresüberschuss der AXA Nordstern Colonia Versicherungs-AG, die innerhalb des französischen Axa-Konzerns für Österreich zuständig ist, von 13,0 Mill. auf 9,5 Mill. Euro. Das EGT ging um 31% auf 14,7 Mill. Euro zurück. Als Dividende werden 17,8 Mill. nach 28,4 Mill. Euro ausbezahlt.



Nach eigenen Angaben steht AXA Nordstern Colonia derzeit an siebenter Stelle unter den Versicherungsunternehmen am österreichischen Markt. Mittelfristig werde eine Position unter den Top 5 angepeilt, betonte Franz Fuchs, der seit Mitte Februar dieses Jahres als Vorstandsvorsitzender der AXA Colonia Österreich AG und Aufsichtsratsvorsitzender der AXA Nordstern Colonia AG agiert. Der Marktanteil solle dann bei 5% liegen.



Konsolidierung am Versicherungsmarkt



Von jenen rund 70 Versicherungsunternehmen, die derzeit in Österreich tätig sind, würden in zehn Jahren nur noch 30 bis 40 übrig sein, prognostiziert Fuchs. Auch AXA streckt die Fühler nach potentiellen Übernahmekandidaten aus. "Wir haben das Geld und die Idee", so Fuchs. In Frage kommen kleine und mittlere Unternehmen. In den Oststaaten müsse man eher "auf die grüne Wiese" gehen, das Know how für den Aufbau eines eigenen Vertriebs sei jedoch vorhanden. Derzeit werde etwa über einen Markteintritt in Tschechien und der Slowakei nachgedacht.