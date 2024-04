BA-CA kauft CAC Leasing in Tschechien und der Slowakei

Die Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) baut ihr Leasinggeschäft in Osteuropa weiter aus. Wie die BA-CA gestern vor Journalisten bekannt gab, steht die 100%-Tochter Bank Austria Creditanstalt Leasing kurz vor dem Erwerb der CAC Leasing a.s. in Tschechien sowie der CAC Leasing Slovakia, an denen sie schon bisher Anteile hielt.

"Wir wollen in der Gesamtregion weiter wachsen" - allerdings nicht nur im Bankgeschäft sondern auch mit anderen Finanzdienstleistungen, wie eben Leasing, erläuterte das neue Vorstandsmitglied Regina Prehofer gestern vor Journalisten.



Derzeit verfügt der Leasingkonzern über ein Vertriebsnetz in neun Staaten in Zentral- und Osteuropa (CEE). "Wir sind dabei, in Bulgarien eine neue Leasingbank aufzuziehen", und auch Serbien und Montenegro sowie Bosnien-Herzegowina sollen in Kürze folgen, so Helmut Horvath, Geschäftsführer der BA-CA Leasing. Russland und die Ukraine seien derzeit kein Thema, so Prehofer, da dieser Markt von der Mutterbank HVB aus betreut werde. Die HypoVereinsbank (HVB) würde zwar überlegen, in der Ukraine ins Leasinggeschäft einzusteigen, derzeit sei aber das Risiko "doch noch sehr hoch", meinte Horvath. Bisher seien die Leasinggesellschaften in den CEE-Märkten jedenfalls erfolgreich und die Zuwächse seien - z.B. in Kroatien - "sensationell".



Die bisherigen Aktionäre der CAC Lesing sind je 50% die Komercni banka sowie die BA-CA Leasing. Die Anteile der CAC Leasing Slovakia hielt die BA-CA Leasing bisher 21%, die Komercni banka insgesamt 30%, die CAC Leasing (Prag, 40%) und die HVB Bank Slovakia 9%.