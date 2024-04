BA und CA verschmelzen bis August

Ein einheitliches Produktangebot und ein gemeinsames Banknetz sollen die Rentabilität im Inland erhöhen.



Im Geschäftsjahr 2001 hat die BA/CA-Gruppe einen Gewinn nach Steuern von 483 (nach 500) Mill. Euro erzielt, wurde gestern, Montag, in der Bilanzpressekonferenz bekanntgegeben. Das Betriebsergebnis stieg - unter Berücksichtigung des neuen Konsolidierungskreises - um 11,7% auf 552 Mill. Euro. Mit dieser Steigerung lag die BA deutlich über dem Branchenschnitt von plus 1,3%. Für Generaldirektor Gerhard Randa gibt es trotzdem keinen Anlass zum Jubeln. Der ROE (return on equity = Eigenkapitalrentabilität) nach Steuern ging 2001 von 11% auf 10,2% zurück. Bis 2004 soll dieser Wert auf mindestens 15% steigen, so das Ziel.



Die wesentlichste Ertragskomponente des Hauses BA/CA, der Zinsüberschuss, stieg gegenüber dem Pro-forma-Wert des Jahres 2000 um 9,3% auf 2,672 Mrd. Euro. Die Kreditrisikovorsorge lag mit 703 Mill. Euro um 9,7% über dem Wert von 2000. Der Provisionsüberschuss sank um 3% auf rund 1 Mrd. Euro, und das Handelsergebnis legte um 10,4% auf 261 Mill. Euro zu. Das Finanzanlageergebnis hingegen blieb mit 187 Mill. Euro um 50,3% unter dem Vorjahreswert.



Die Zahl der Mitarbeiter in der BA/CA-Gruppe wuchs 2001 von 27.873 auf 33.827. Davon entfielen 15.157 auf Österreich (BA/CA inkl. vollkonsolidierter Töchter) und 18.670 auf Osteuropa. Ende 2004 sollen es nur mehr 11.600 Mitarbeiter im Inland sein.