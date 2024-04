Der Leasing-Arm der Bank Austria/Creditanstalt-Gruppe, die BA/CA-Leasing, wartet auf den "Turbo-Schub", den die Kunden der HypoVereinsbank (HVB) in Mittel- und Osteuropa bringen werden.



Im Jahr 2000 - dem Jahr der Integration der beiden Vorgängergesellschaften - stieg das Neugeschäftsvolumen um knapp 21% auf 23,3 Mrd. Schilling, berichtete der Vorsitzende der Geschäftsführung der BA/CA-Leasing, gestern in einem Pressegespräch. Im Auslandsgeschäft wurde ein Neugeschäft von 12,3 Mrd. Schilling (plus 40%) lukriert.