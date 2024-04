BA/CA prognostiziert starken Euro im Jahr 2000

Ein schnelleres Weltwirtschaftswachstum, kontrollierter Inflationsdruck, eine anziehende Konjunktur in Euroland, ein "Softlanding" der US-Konjunktur und eine (noch) nicht selbsttragende Konjunktur | in Japan · das ist das globale Szenario für 2000, das Heinz Bednar, Research-Leiter im Bank Austria/Creditanstalt (BA/CA) Group Treasury, am Freitag vorstellte.