Bagdader stellen sich auf ein Leben ohne Strom und Wasser ein

Bagdad - Der Krieg ist in Bagdad sowohl fern als auch nah. In der Nacht schrecken heftige Detonationen die Bewohner aus ihrem unruhigen Schlaf. Tagsüber signalisiert ein fernes Grollen die Einschläge. Die Luftangriffe am Rand und außerhalb der Stadt sollen offensichtlich dortige Verteidigungsstellungen entscheidend schwächen. Doch auch am Tag droht ständige Gefahr, wie in der vergangenen Woche die Explosionen mit Dutzenden von Toten in einer Geschäftsstraße und auf einem Marktplatz gezeigt haben.