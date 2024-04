Bahn: ETCS bald Standard?

Für Verkehrsminister Mathias Reichhold ist die Sicherheit auf Schienen ein klares politisches Ziel. Er verweist auf die Vorgaben der EU, wonach das European Train Control System (ETCS) Bahnstandard werden soll. In Deutschland ist ETCS Level 2 schon im Einsatz. Derzeit gibt es zwischen Wien und Nickelsdorf eine 15 km lange ETCS-Probestrecke. Auf einem Teilstück der Westbahn, zwischen Linz und Attnang, kam noch die linienförmige Zugbeeinflussung (LZB) zum Einsatz. Ein Zugsicherungssystem, das nicht mehr dem allerletzten Stand der Technik entspricht, aber trotzdem zum Einsatz kam, weil die Firmen sich noch rechtzeitig von Restbeständen befreien wollten, wie Kritiker meinen.



Die Kooperation zwischen Siemens sowie Alcatel - beide teilen sich redlich den Markt - und den ÖBB läuft wie geschmiert. Die Aufträge des öffentlichen Unternehmens haben in den letzen 10 Jahren die 800-Mill.-Euro-Marke erreicht. Für vollelektronische Stellwerke wurden davon 340 Mill. Euro aufgewendet, derzeit sind genau 100 in Betrieb. 25% der 11.000 ferngesteuerten Weichen werden von solchen Stellwerken aus bedient. Die flächendeckende Umstellung soll in acht bis zehn Jahren erreicht werden.