Bahnhofsprojekte Stuttgart und Wien: Mia wern kan Schlichter brauchen

Kurios mutet aber ein Einwurf in die Debatte an, den der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Hans-Peter Friedrich machte. Der Bayer verglich Stuttgart mit Wien, wo bekanntlich gerade der Hauptbahnhof entsteht und der Westbahnhof umgebaut wird. "Es wird in Wien als Riesenevent gefeiert, die Bevölkerung wird mitgenommen und ist begeistert von diesem Projekt", glaubt Friedrich. Aber was meint er mit der "kommunikativ sehr, sehr sorgfältigen" Vorbereitung?



Anders als in Stuttgart war in Wien auch die Opposition vom Projekt angetan. Die Grünen bedauerten nur, dass es keinen Architekturwetbewerb gegeben hat - im Gegensatz zu Stuttgart übrigens. Eine "Bürgeriniative Hauptbahnhof" war nicht etwa von besorgten Anrainern gegründet worden, sondern von den Bezirksvorstehern der angrenzenden drei Bezirke. Auch als der Rechnungshof die Kostenexplosion um mehr als das Doppelte auf 1,3 Milliarden Euro bemängelte, regte sich kein Widerstand. In den Medien wurde hin und wieder die mangelhafte U-Bahnanbindung der Bahnhofes kritisiert. Die Bürger blieben ruhig.



Führen die in Wien vergleichsweise niedrigen Kosten (Stuttgart mindestens 4,1 Milliarden) zu derartigem Phlegma? Wohl eher hat es mit der oft angeführten Untertanenmentalität der Österreicher zu tun. Der Ruf "Die da oben machen eh, was sie wollen" paart sich gerade in Wien mit patriarchalischem Gehabe der Politik. Dabei hätte auch sie eine Bringschuld. "Aufklärung" im Sinne Geißlers wäre nämlich, "dafür zu sorgen, dass die interessierte Bevölkerung in der Lage ist, selbständig zu denken." Stattdessen hängt man demselben Denken an, das auch in Deutschland Konservative und Liberale umtreibt: Dass Großprojekte durch Bürger-Mitbestimmung verhindert würden. Demokratie?